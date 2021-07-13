Таллин, , 15:21 — REGNUM Громкая инфокампания в СМИ Эстонии на тему массовой эмиграции нелегалов из Азии в Литву транзитом через Белоруссию выгодна самой эстонской стороне. Об этом журналист, член Координационного совета российских соотечественников в Эстонии Владимир Барсегян сообщил радио Sputnik.

Он отметил, что эстонские власти, скорее всего, решили воспользоваться ситуацией в Литве, чтобы еще раз обратить внимание на границу с Россией: «Единственное, что интересует эстонскую пограничную охрану, — это граница с Россией. А все остальное — это повод усилить капиталовложения в эту границу».

По мнению Барсегяна, «ритуальные заклинания по поводу улучшения охраны границ Европейского союза» нацелены на то, чтобы получить от Запада дополнительные инвестиции. «Деньги у нас любят и получают их под противостояние с Россией с большим удовольствием», — отметил журналист.