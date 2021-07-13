Москва, 13 июля, 2021, 15:20 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев 2021 года в Москве объём ввода недвижимости составил 77% от годового плана. Об этом 13 июля сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе вручения городской премии за вклад в области архитектуры и градостроительства.

Cbr.ru На строительстве жилого дома

«Почти под 80% годового плана мы завершили за шесть месяцев. Такой динамики еще не было за все предыдущие годы», — цитирует мэра агентство «Москва».

Собянин считает результат следствием потенциала строительной отрасли, накопленным за предыдущие годы.

Как сообщало ИА REGNUM, в ближайшие пять лет в Латвию по линии различных еврофондов поступит более 1,8 миллиарда евро, при этом львиная доля денег будет потрачена в строительной отрасли.