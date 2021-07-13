Сеул, 13 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Компания KIA представит обновленные автомобили семейства Ceed 14 июля 2021 года. Об этом сообщается на канале Kia Worldwide в Youtube.

KIA KIA Ceed, Ceed SW и Proceed

Также компания обнародовала первые изображения новых Ceed, Ceed SW и Proceed. Автопроизводитель провел тест-драйв обновленного Proceed (доступного только в Европе) для того, чтобы найти самые лучшие технологические решения, а также улучшить систему безопасности и дизайн новых моделей.

Ожидается, что семейство Ceed, как и модель KIA K3, оснастят новыми моторами, а также появится более мощная модификация GT.

По предварительной информации, новинка также получит инновационную трансмиссию IMT, интеллектуальную механическую коробку передач со «сцеплением по проводам». Кроме того, KIA Ceed явно получит измененный дизайн передней и задней части, а также новую переднюю оптику и задние фонари.

Ранее KIA представила на авторынке в Южной Корее новый кроссовер Sportage. Модель уже стала доступна для заказа.

Читайте также: Появилась информация о новом кроссовере Kia Sportage