Киев, , 15:20 — REGNUM Верховная рада Украины может рассмотреть вопрос об отставки министра внутренних дел страны Арсена Авакова. Об этом сообщило 13 июля информационное агентство УНН со ссылкой на собственные источники.

По сведениям журналистов, данный вопрос будет рассмотрен на заседании парламента в четверг, 15 июля.

По данным украинского издания «Новое время», новым министром внутренних дел Украины может стать нынешний секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов.

Напомним, 25 июня 2021 года председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что Аваков эффективно выполняет свою работу, и оснований для его отставки нет.

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