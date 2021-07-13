Вашингтон, , 15:17 — REGNUM Первая леди США Джилл Байден отправится в Токио для того, чтобы принять участие в церемонии открытия летних Олимпийских игр. Об этом 13 июля сообщает пресс-служба Белого дома.

«Первая леди Джилл Байден отправится на церемонию открытия летних Олимпийских игр в Токио», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также напоминается, что церемония открытия состоится 23 июля и уточняется, что дополнительная информация и детали будут сообщены позже.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что Токио является наиболее подготовленным к проведению Олимпийских игр городом.