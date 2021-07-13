Москва, , 15:09 — REGNUM Власти России поддерживают усилия властей Кубы по нормализации «ситуации в стране, заявил 13 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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«С российской стороны заявлено о солидарности с руководством и народом Кубы, о всемерной поддержке усилий по скорейшему возвращению ситуации в нормальное русло», — сказал Рябков в ходе встречи с послом Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендией Пеньей.

Стороны также выразили уверенность в скорейшей нормализации обстановки, а также подчеркнули недопустимость вмешательства извне и иных деструктивных действий, которые чреваты дестабилизацией в республике.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые протесты, переходящие в беспорядки, начались с антиправительственных выступлений в минувшие выходные в городе Сан-Антонио-де-лос-Баньос. Туда направился президент Кубы Мигель Диас-Канель, позднее выступивший с четырёхчасовым телеобращением по телевидению.

По его словам, беспорядки в условиях социально-экономического кризиса разжигает меньшинство и наёмники, финансируемые Соединёнными Штатами.

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