Тверь, 13 июля, 2021, 15:08 — ИА Регнум. Площадки Промтехнопарка КСК в Твери, который войдёт в состав создаваемого в Тверской области инновационного кластера транспортного машиностроения, осмотрели 13 июля премьер-министр России Михаил Мишустин и губернатор Тверской области Игорь Руденя. Об этом корреспонденту ИА сообщили в пресс-службе правительства Тверской области. Также на площадке побывали министр транспорта РФ Виталий Савельев, советник президента РФ Владимир Васильев, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа. Ранее глава региона ранее заявлял, что продукция КСК не просто может конкурировать с западными аналогами, а превосходит их в разы.

Пресс-служба правительства Тверской области Мишустин и Руденя оценили потенциал Промтехнопарка КСК в Твери

«Для региона это, прежде всего, рабочие места. Сегодня для наших жителей обеспечены возможности работать на новейшем оборудовании», — считает Игорь Руденя.

В ходе поездки Михаилу Мишустину представили актуальные технологии и разработки. На КСК выпускают электрооборудование для нового электропоезда «Иволга-3.0», перспективные современные тяговые преобразователи для электровозов нового поколения, трубчато-ламельные теплообменники, производство которых было запущено дивизионом «Климатическое оборудование» КСК в 2021 году. В частности, Мишустину представили проекты Ctrl2GO (КонтролТуГоу) — решения по разработке и внедрению цифровых продуктов в промышленности. В том числе это сервисы для оценки состояния локомотива и другого оборудования, предсказания рисков выхода из строя, управления производственными процессами, повышения эффективности труда. Одно из направлений — карбоновые проекты, в рамках которого ведется измерение углеродного баланса.

Пресс-служба правительства Тверской области Мишустин и Руденя оценили потенциал Промтехнопарка КСК в Твери

«Вы делаете очень важное дело. Ваша система позволяет очень эффективно планировать и управлять процессами собственного производства. Углеродное исследование — тоже очень важное направление. Одна из целей национального развития, которые обозначил президент Владимир Путин — необходимость заниматься экосистемами, снижать углеродный след», — сказал Мишустин.

Генеральный директор КСК Тарас Спивак рассказал, что локализация комплектной базы позволяет не зависеть от иностранных поставщиков. Дальнейшее развитие проектов в сфере глубокой локализации производства комплектующих, с учетом мер государственной поддержки, позволит существенно обновить подвижной состав железнодорожного и рельсового транспорта, создаст благоприятные условия для освоения новых рынков и направлений.

По итогам посещения Промтехнопарка КСК Михаил Мишустин заявил о необходимости дальнейшей комплексной поддержки машиностроения с учетом потребностей конкретных производителей.

Как напоминает ИА REGNUM, проект Промтехнопарк КСК стартовал в Тверской области в 2018 году. В конце 2020 года здесь открыта первая очередь производства. Предприятия Промтехнопарка специализируются на производстве комплектующих и оборудования для транспортного машиностроения, в том числе для пассажирских вагонов, вагонов метро, специальных вагонов и других видов транспорта. В реализацию проекта инвестировано более 3,5 млрд рублей, общий планируемый объем вложений — более 5 млрд рублей, заявлено размещение 19 резидентов и создание к концу 2024 года до 3 тыс. рабочих мест.