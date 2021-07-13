Саратов, 13 июля, 2021, 15:14 — ИА Регнум. В Саратовской области в предстоящие сутки ожидается ухудшение погодных условий, сообщает 13 июля пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Гроза

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Ночью и днем 14 июля местами по области возможны грозы со шквалистым усилением ветра до 19 м/с. При этом в большинстве районов региона сохранится высокая пожарная опасность (4 класс).

Температура воздуха днем достигнет отметки в 32 градуса тепла, ночью — около +15.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратовской области в период с 13 по 16 июля местами сохранится чрезвычайная пожарная опасность (5 класс).

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