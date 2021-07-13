Берлин, 13 июля, 2021, 15:21 — ИА Регнум. Компетентные ведомства Германии одобрили и строительство, и эксплуатацию газопровода «Северный поток — 2», никаких новых разрешений не требуется. Об этом в министерстве энергетики, инфраструктуры и цифровизации земли Мекленбург — Передняя Померания сообщили 13 июля ТАСС.

Nord-stream.com Строительство газопровода «Северный поток — 2»

В министерстве отметили, что одобрения уже получены от Федерального ведомства судоходства и гидрографии в Гамбурге и Горного управления в Штральзунде. Уже готова первая нитка газопровода и строится вторая.

«Для оставшихся работ и возможной эксплуатации трубопровода не требуется новых разрешений вышеназванных ведомств», — добавили в региональном министерстве.

Вместе с тем, подчеркнули в минэнерго Мекленбурга, для запуска нужно подтверждение от признанных экспертов о том, что трубопровод построили в соответствии с нормами. Именно в этом регионе ФРГ газопровод выходит на берег.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство газопровода могут закончить в августе, а запустить — до конца 2021 года.

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