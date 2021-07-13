Тверь, 13 июля, 2021, 15:07 — ИА Регнум. В Тверскую область в 2021 году поступят 58 новых школьных автобусов и 22 автомобиля скорой медицинской помощи, об этом сообщил Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

«Соответствующее поручение дал нам президент на выделение средств для закупки школьных автобусов и машин скорой помощи. Тверская область в этом году получит 22 машины скорой помощи и 58 школьных автобусов», — заявил Мишустин.

Также Мишустин отметил, что области выделено 650 млн рублей на строительство дорог. Он поблагодарил губернатора области за высокие результаты в сфере развития социально-экономической обстановки в регионе.