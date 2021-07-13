Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 15:16 — ИА Регнум. Первая тренировка Главного военно-морского парада на реке Нева прошла успешно. Такую оценку ночной репетиции невской части парада дал главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

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По итогам тренировки, проходившей с пяти до шести часов утра 13 июля, ее участники получили необходимые рекомендации.

В первой тренировке парада в акватории Невы приняли участие около 20 боевых кораблей и катеров, в том числе малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово», ракетные катера, десантные катера типа «Раптор», противодиверсионные катера типа «Грачонок», корабли противоминной обороны «Александр Обухов» и «Павел Хренов», пограничные катера типа «Мангуст».

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«В настоящее время продолжается поэтапная установка кораблей статической линии Парада на Неве. Свои точки уже заняли фрегат «Адмирал Касатонов» и малый ракетный корабль «Град Свияжск», — отметил главком ВМФ.

Специалисты ВМФ России в ходе первой тренировки произвели замеры интервалов между кораблями и проверили выполнение экипажами задачи поддержания заданной скорости и удержания на заданном курсе при следовании по фарватеру Невы от Благовещенского до Троицкого мостов.

Напомним, Главный военно-морской парад состоится в День ВМФ, 25 июля. На Неве и на рейде Кронштадта пройдут 54 корабля и катера, к параду привлекается свыше четырёх тысяч военнослужащих. В небе над Северной столицей пролетит 48 самолётов и вертолётов.