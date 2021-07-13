Киев, , 15:07 — REGNUM За последние шесть лет товарооборот между Украиной и Россией сократился почти в шесть раз. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 13 июля во время совместного брифинга с вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

«Фактически за последние шесть лет объём торговли с Россией сократился в шесть раз, с $37 млрд до $7 млрд», — рассказал он.

Шмыгаль добавил, что речь идёт не о торговой войне, а о переориентации Украины на рынок Европы.

«Украинские производители переориентируются на европейские рынки, это естественный процесс, который отвечает экономическим векторам государства», — отметил премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что товарооборот между Россией и Украиной составляет около $11 млрд.

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