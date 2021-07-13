Тверь, 13 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. Новейшие разработки представлены председателю правительства РФ Михаилу Мишустину и губернатору Игорю Рудене в ходе посещения Тверского вагонзавода 13 июля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. Губернатор и глава Правительства РФ ознакомились с работой предприятия — Центром управления производством, вагоносборочным цехом. Также предприятие посетили советник президента РФ Владимир Васильев, министр транспорта РФ Виталий Савельев, председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозёров, президент АО «Трансмашхолдинг» Андрей Бокарев, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской вагонзавод представил новейшие разработки Мишустину и Рудене

Гостям предприятия показали самые современные разработки, в том числе, электропоезд новой модификации «Иволга 3.0», который в настоящее время проходит испытания. Новый городской поезд может быстро разгоняться до 160 км/ч и быстро останавливаться, в нём созданы новые интерьерные решение и дополнительное количество сидячих мест для пассажиров. Кроме того, гостям показали новые одно‑ и двухэтажные вагоны, вагоны для Египетских железных дорог, образцы перспективных разработок, вагоны метро и другая продукция предприятия.

«Предприятие показывает высокий уровень эффективности. Радует, что сегодня на большинстве вагонов от 75 до 95 процентов используются отечественные комплектующие и материалы. Самое главное — программный элемент и тяга — всё это тоже произведено в России. Мы сегодня активно поддерживаем производства, в том числе экспорт. Очень важно, что у завода есть много заказчиков из других стран», — отметил в ходе посещения ТВЗ Михаил Мишустин.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверской вагонзавод представил новейшие разработки Мишустину и Рудене

Как отмечалось, ежегодно ТВЗ выпускает новую линейку продукции, при производстве вагонов внедряются современные цифровые технологии. Михаил Мишустин призвал делать акцент на отечественных цифровых разработках, в том числе в части использования микроэлектроники. В ходе поездки на предприятие Михаил Мишустин и Игорь Руденя пообщались с сотрудниками предприятия, ответили на вопросы.

ТВЗ (входит в состав АО «Трансмашхолдинг») — единственное в России предприятие по созданию различных типов пассажирских вагонов локомотивной тяги для скоростей движения до 200 км/ч. В 2019 году ТВЗ получил три сертификата соответствия на новую продукцию — сцеп не купейных вагонов модели 61−4516, сцеп купейных вагонов модели 61−4517, электропоезд постоянного тока «Иволга». Это позволило предприятию начать серийное производство принципиально нового пассажирского подвижного состава. Производство вагонов нового модельного ряда осуществляется в рамках долгосрочного контракта, заключенного между Федеральной пассажирской компаний и ТВЗ в феврале 2019 года на период до 2025 года. В 2021 году ТВЗ уже выполнил контракт с ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» на поставку 27 пассажирских вагонов локомотивной тяги. Также предприятие в 2018 году подписало контракт на поставку 1300 пассажирских вагонов для Египетских национальных железных дорог: в 2020 году было отправлено 26 вагонов. Также АО «Трансмашхолдинг» запустил подготовку сборочной линии на базе своего вагоностроительного завода в венгерском городе Дунакеси. Предприятие примет участие в реализации контракта в рамках кооперации с Тверским вагоностроительным заводом.