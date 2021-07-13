Кострома, 13 июля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. Стать депутатами Костромской областной думы хотят представители четырёх политических партий — ИА REGNUM.

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На довыборы по 11 округу от КПРФ будет выдвинут бывший замруководителя регионального Роспотребнадзора Андрей Тарасов, от ЛДПР — экс-депутат думы города Костромы Иван Сабуров. От партии «Социальной защиты» пойдёт специалист по охране труда, пожарной безопасности и гражданской обороне, бывший замначальника МЧС по Костромскому региону Алексей Громов. Победителем предварительного голосования «Единой России», предшествующем выборам, стал новый генеральный директор «Костромского завода автокомпонентов» Денис Шмигель.

Напомним, место депутата Костромской областной думы по 11 округу стало вакантно после того как депутат и глава «Костромского завода автокомпонентов» Сергей Калашник стал сенатором от региона. Процесс выдвижения кандидатов продлится до 8 августа 2021 года. Выборы депутата Костромской областной думы пройдут в единый день голосования 19 сентября 2021 года.