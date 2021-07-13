Ростов-на-Дону, 13 июля, 2021, 15:03 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону сбоев в работе лифтов на Ворошиловском мосту не обнаружено, сообщили ИА REGNUM в городской администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дизайн лифта

Специалисты проверили работоспособность подъёмников. Все четыре панорамных лифта «находятся в исправном состоянии и работают в штатном режиме», заверили в мэрии. При этом разработан график работы лифтов. Подъёмниками можно воспользоваться с 10:00 до 23:00 в выходные и праздничные дни, а также в дни проведения мероприятий.

ИА REGNUM сообщало, что установленные в рамках реконструкции Ворошиловского моста панорамные лифты регулярно не работают. Горожане также недоумевают, почему подъёмниками нельзя воспользоваться в будние дни, так как это создаёт трудности посетителям парка «Левобережный».