Рыбинск, Ярославская область, 13 июля, 2021, 15:02 — ИА Регнум. В Ярославской области к 950-летнему юбилею Рыбинска испекут пирог длиной 950 сантиметров. Об этом сообщает пресс-служба администрации Рыбинска.

Rybinsk.ru Пирог

Вес пирога составит около ста килограммов. Испекут его из сдобного и пряничного теста, а в начинку добавят черничный конфитюр. Попробовать пирог смогут все желающие на гастрономическом фестивале в честь дня города 7 августа 2021 года за символическую цену. Собранные средства планируют направить на благотворительность.

«Украшением для пирога-гиганта станут выпеченные из теста городские достопримечательности: монумент «Волга», собор, Волжский мост, логотип 950-летия Рыбинска. Над созданием и украшением произведения кулинарного искусства будут работать четыре предприятия — пекарня «Ильинка», кондитерский цех Бахарева, ООО «РТ — Питание», кафетерий «Пять минут счастья», — рассказала Элина Абрамович, начальник отдела потребительского рынка товаров и услуг.

Юбилейный пирог станет уже четвёртым «великаном», который выпекали городские мастера.