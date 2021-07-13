Токио, 13 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Компания Lexus представила новую версию кроссовера RX L под названием Black Line. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Lexus Lexus RX L Black Line

Стоит отметить, что кроссовер RX L представлен в пяти комплектациях: NX, UX, GS, IS и ES. Теперь к ним присоединилась еще одна.

Серия Black Line выпущена ограниченным тиражом в 495 экземпляров. При этом 389 из них оснащаются двигателем мощностью 350 л. с., а 106 — более производительным 450-сильным мотором.

Отличительной особенностью версии Black Lines являются темная радиаторная решетка, черные зеркала, черный задний спойлер на бампер и черные значки. Кроме того, модели в данной комплектации имеют черные колесные диски с такими же болтами на 20 дюймов.

Основным окрасом кузова для моделей RX L в версии Black Lines будет цвет Cloudburst Grey, но дополнительно можно будет заказать модели, выполненные в оттенке Eminent White Pearl.

Напомним, во второй половине текущего года компания Lexus представит внедорожник Lexus LX нового поколения.

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