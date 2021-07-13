Москва, , 15:01 — REGNUM Обсуждать вопросы, касающиеся проекта «Северный поток-2», которые президент Украины Владимир Зеленский предложил рассматривать в «нормандском» формате, уже не имеет никакого смысла. Как передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Проект находится на завершающей стадии строительства, о чем говорят и в Германии. А намеки господина Зеленского по поводу возможных проблем с энергообеспечением территорий ДНР и ЛНР выглядят обыкновенным шантажом», — рассуждает Железняк.

Теперь киевские власти решили угрожать прекращением подачи газа на Донбасс из-за запуска «Северного потока-2», пытаясь тем самым повесить ответственность за энергообеспечение региона на Россию, указал депутат.

«Своей политикой Киев еще больше отталкивает жителей Донбасса от Украины. Очевидно, что таким образом Зеленский также выклянчивает очередные санкции против нашей страны у западных партнеров, чтобы попытаться помешать реализации российско-европейского сотрудничества в угоду Вашингтону и Брюсселю», — сказал он.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству «Северного потока — 2».

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