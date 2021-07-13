Варшава, , 15:00 — REGNUM Один из участников польской делегации на двусторонних переговорах Варшавы и Праги по поводу закрытия польской угольной шахты «Турув», глава профсоюза «Солидарность» Войцех Ильницкий в эфире Polskie Radio обвинил чешскую сторону в затягивании переговоров.

«На самом деле нет какой-то проблемы. Польша готова пойти на условия Чехии, чтобы сохранить важную для нашей экономики и энергетической безопасности шахты. Но чешская сторона постоянно изменяет условия, затягивает переговоры, стараясь получить как можно большую политическую выгоду. Поэтому все складывается именно так, а не иначе», — заявил Ильницкий.

Аналогичного мнения придерживается и иной участник переговоров — председатель Ягеллонского института Марцин Рошковский. Он обращает внимание на то, что через несколько месяцев в Чехии состоятся парламентские выборы, и Прага хочет извлечь из двусторонних переговоров определенную пользу.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае текущего года Суд ЕС обязал Польшу прекратить добычу угля на шахте «Турув», удовлетворив иск Чехии. По мнению Праги, польская сторона, расширив эту шахту, которая находится около границы с Чехией, проигнорировала интересы чешских граждан и не приняла во внимание негативное влияние объекта на окружающую среду. В польском правительстве заявили, что закрытие этой шахты угрожает энергетической безопасности республики, и Варшава не сможет от неё отказаться.

Позже Польша и Чехия приняли решение провести межправительственные переговоры с целью достижения компромисса по поводу работы шахты и последующего отзыва иска Чехии из Суда ЕС. Однако проведение первых этапов переговоров так и не увенчались успехом.