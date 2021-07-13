Санкт-Петербург, , 14:57 — REGNUM Белоруссия и Россия совместно выдержат санкционный удар Запада. В этом 13 июля заверил президента России экстренно прибывший на переговоры в Санкт-Петербург Александр Лукашенко.

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«Как я когда-то и говорил, нечего нам по этому поводу париться. Мы все-таки экономике уделяем больше внимания, чем в СССР, мы людей смотрим больше. Мы выдержим. Даже не выдержим — мы будем развиваться. Это не вопрос. Сегодня не получится монополизировать международную повестку и надавить на нас. Не получится! Мир изменился», — цитирует выступление Лукашенко в Константиновском дворце пресс-служба президента Белоруссии.

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Александр Лукашенко также заявил Владимиру Путину: «Все друзья хороши, но мы своими мозгами должны жить, как у нас это и получалось».Также читайте новости сюжета: Белорусская многовекторность