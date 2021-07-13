Москва, , 14:56 — REGNUM Предложение президента Украины Владимира Зеленского обсудить тему «Северного потока — 2» на встрече лидеров «нормандской четверки» вызвало недоумение в Госдуме, передает корреспондент ИА REGNUM 13 июля.

«Первая реакция, которую может вызвать такое предложение, — недоумение. Совершенно непонятно, как Зеленский планирует использовать формат, созданный для урегулирования внутриукраинского конфликта, для обсуждения сугубо экономического проекта, реализуемого Россией с рядом европейских стран, в число которых Украина не входит», — рассуждает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Судя по всему, руководство Украины, как это было и при президенте Петре Порошенко, продолжает эксплуатировать ситуацию на юго-востоке страны, выпрашивая для себя кредиты, преференции и гарантии, отметил парламентарий.

«При таком раскладе становится понятно, почему Киев не предпринимает никаких шагов для урегулирования конфликта — это последний аргумент, позволяющий оправдать любые свои неудачи», — констатировал Слуцкий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что остался доволен результатами встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель, несмотря на расхождение взглядов по строительству «Северного потока — 2».

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