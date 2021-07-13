Тверь, 13 июля, 2021, 14:56 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин высоко оценил цифровизацию Тверской области в системе управления городским транспортом, заметил, что опыт области может распространиться и на другие регионы России. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Никита Третьяков ИА REGNUM Михаил Мишустин и Игорь Руденя

«То что касается проектов, которые вы сегодня представили, это система управления городским транспортом, которая позволила городу фактически избавиться от очередей, помочь людям найти маршрут, который удобен, очень простым приложением, повысить собираемость налогов, которые положено платить, но не через какие-то усилия и контрольную деятельность, а через удобные сервисы — это все достойно подражания и масштабирования в стране», — отметил Мишустин во время рабочей встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей.

Встреча Мишустина и Рудени прошла в рамках рабочей поездки главы правительства в Тверскую область, в ходе которой он осмотрел предприятия вагоностроительного комплекса, посетил Тверской вагоностроительный завод.