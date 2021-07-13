Йошкар-Ола, 13 июля, 2021, 14:55 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 330 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в регионе выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 58 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 022 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 540 человек. За сутки число активных носителей коронавируса выросло на 23 человека.

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