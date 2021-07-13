Йошкар-Ола, 13 июля, 2021, 14:50 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 13 июля выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 58 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 15 022 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Стопкоронавирус.рф Статистика числа летальных случаев от COVID-19 в Марий Эл

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Всего выздоровели с начала пандемии 14 152 жителя Марий Эл, за последние сутки выписаны 33 человека. 330 жителей республики скончались от последствий заражения коронавирусом. Накануне скончался один житель республики, за минувшие сутки был зарегистрирован также один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 540 человек. За сутки число активных носителей коронавируса выросло на 23 человека.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 523 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1080 человек, из них у 1061 — пневмония, 53 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 123 пациента, при этом госпитализированы 92 жителя Марий Эл.