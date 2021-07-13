Москва, 13 июля, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Административное дело в отношении рэп-исполнителя Алишера Моргенштерна о пропаганде наркотиков в клипах прекращено, сообщает 13 июля ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Цитата из видео «MORGENSHTERN — Cristal & МОЁТ» на YouTube Моргенштерн

Источник сослался на постановление УВД по ВАО ГУ МВД России по Москве о прекращении производства по делу об административном правонарушении, в котором говорится, что указанные в заявлении композиции музыкант никогда не размещал на медиаресурсах. Результатом проверки полиции стало решение о прекращении производства, уточняет агентство.

Как сообщало ИА REGNUM, рэпер Моргенштерн избежал штрафа в 100 тыс. рублей по делу о пропаганде наркотиков.