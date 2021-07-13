13 июля 2021 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили заявление Владимира Зеленского о том, что отсутствие газа на Украине будет означать его отсутствие и на территории ДНР и ЛНР.

Оксана Переможенко, , 15:31 — REGNUM Отсутствие газа на Украине будет означать его отсутствие и на территории ДНР и ЛНР. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский 13 июля на форуме «Украина 30. Гуманитарная политика», общаясь с журналистами.

Газ для Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам украинского лидера, проблемы Украины, которые возникнут из-за запуска газопровода «Северный поток — 2», нужно обсуждать в «нормандском формате», поскольку это затрагивает и Донбасс.

«А если у нас не будет газоснабжения, транзита газа, а как эти территории будут получать?» — задался вопросом Зеленский.

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Заявление Зеленского оценили читатели телеграм-каналов «Первый независимый» и «112.ua». Часть комментирующих напомнили, что Украина, согласно утверждению властей, не закупает российский газ. Иные добавили, что республики Донбасса получают газ напрямую из России.

Владимир Зеленский Пресс-служба президента Украины

«А что ж такое? Вроде кричали во все горло, что мы слезли с газовой иглы России? Или все-таки нет? Значит, «вражеский» газ можно использовать, потому что получаем «вражеские» деньги за транзит, а вакцину людям нельзя? Что-то как-то пазл не складывается. Если… [Зеленский] хоть немножко учил в школе географию Украины, то должен знать, что ЛНР и ДНР находятся на границе с Россией и уж им газ точно, туда даже отдельный газопровод построят, точно так же, как это было с Крымом, когда электричество отключили и воду», — написал Dober.

«Клоун, он и есть клоун. У нас газа не будет, а вот в ЛДНР он точно будет», — отреагировал один из читателей.

«Россия потоки фигачит: Турецкий, северные… Неужели не сможет трубу до ЛДНР протянуть со своей территории?» — поинтересовалась Yulia.

«Так, стоп. Так наша власть поет, что мы газ покупаем не в России, а в Словакии. Так каким образом мы без газа останемся? Плюс на неподконтрольные территории Россия поставляет газ напрямую», — отметил Константин П.

«Ну соврал. Расчёт на то, что вдруг Меркель не знает и не проверит», — добавил ELK90.

«Слабый аргумент, похоже на шантаж!» — отреагировала Таисия.

«Чудо зеленое! Вспомни Крымский мост, когда твой друган-кондитер [Петр Порошенко] перекрыл Крыму воду и ж/д сообщение. Обошлись без сопливых и сейчас обойдутся. У Путина людей не делят на коренных и нерусских, Донбасс газ получит и притом со скидкой!..» — пишет Николай К.

«Судя из заявления… [Зеленского], мы всё так же покупаем газ у России, но при этом платим как за словацкий. Вот он где, знатный… [обман] народа!!!» — отреагировал один из читателей.

Украинская газодобывающая компания Burisma Bella Bellini

«Идиёт. А причем тут Донбасс? Как обстреливать поселки с помощью ВСУ, так там «сепаратисты» и они нам… не нужны, а как потерять транзит газа, так там украинцы. Вопрос: если на Донбассе живут украинцы, то чего им не платят пенсии и субсидии, почему мы убиваем своих же граждан, объявляя их сепаратистами, коллаборационистами, предателями и врагами Украины? Причем тут российский транзит газа, если мы закупаем словацкий газ? Кто торгует с «оккупантами»? Если РФ «оккупанты», то какого хрена мы с ними торгуем и ещё до сих пор не объявили им войну? Что за бред? За что стрибуны (прыгуны. — О.П.) и рогули (рагуль или рогуль — жаргонный термин, использующийся городскими жителями Украины для обозначения сельчанина, не усвоившего городские обычаи и культуру. — О.П.) боролись?» — отреагировал Сергей К.

«Он забыл или не знает? Нам уже отключала Украина газ. Россия откопала какой-то древний газопровод, который из России чисто в Донецкий и Луганский регионы идёт. Тогда Украина ещё говорила, что за этот газ платить не намерена», — подытожил Алексей Г.

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