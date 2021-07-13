Саратов, 13 июля, 2021, 15:05 — ИА Регнум. В Саратов 13 июля прибыли 10 из 74 троллейбусов, которые должны поступить в город до конца года в рамках лизинговой программы. Соответствующая видеозапись опубликована в telegram-канале сторонников спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Цитата из м/ф «Ну, погоди!». Реж. В. Котеночкин, В. Тарасов. А. Котеночкин. 1969. СССР Троллейбус

Новые троллейбусы оборудованы кондиционерами, что очень важно для горожан в такую жару. Для удобства пассажиров необходимо оборудовать кондиционерами весь подвижной состав, отметил спикер. Володин заявил, что готов оказать помощь в оснащении транспорта кондиционерами.

«Поэтому предлагаю руководству СГЭТ (Саратовский городской электротранспорт) подумать над тем, как решить этот вопрос. Не такая это сложная проблема, но если мы ее решим, людям будет более комфортно. Давайте постараемся», — добавил он.

Первые 10 троллейбусов «Адмирал» пришли своим ходом через мост с Энгельсского завода электротранспорта. Пока не ясно на каких именно маршрутах будут работать новые машины.

ИА REGNUM напоминает, со 2 июля возобновил работу троллейбусный маршрут «Саратов-Энгельс». Стоимость проезда в троллейбусе составляет по городу 23 рубля, между городами — 26 рублей.

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12 апреля новые троллейбусы «Адмирал» продемонстрировали президенту РФ Владимиру Путину, который прибыл с визитом в Саратовскую область и возложил цветы к памятнику Юрия Гагарина в открывшемся Парке покорителей космоса.

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