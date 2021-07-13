Москва, 13 июля, 2021, 14:52 — ИА Регнум. Россия никогда не согласится принять чуждые ценности, которые ей пытаются навязать под видом общечеловеческих. Об этом замсекретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов заявил 13 июля журналистам, комментируя обновленную стратегию национальной безопасности страны.

Ростовский кремль

По его словам, Россия не исходит из сиюминутных интересов в реализации свой внешней политики и даёт это понять. Её курс основан на глубоком понимании культурной и исторической специфики своего народа и его уникального положения в мире.

«Мы никогда не согласимся принять чуждые ценности, которые некоторые силы в мире пытаются выдать за общечеловеческие», — подчеркнул Венедиктов.

Он добавил, что многие века Россия сочетала в своей внешней политике и проверенные временем принципы, и стратегии, отвечавшие требованиям времени.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник секретаря Совета безопасностиАлександр Абелин заявил, что необходимо блокировать попытки Запада спровоцировать в РФ полномасштабный экономический кризис.

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