Красноярск, 13 июля, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В центральных и южных районах Красноярского края днём 14 июля ожидается жаркая погода. Об этом ИА REGNUM сообщили в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Дарья Антонова ИА REGNUM Жара

Следите за развитием событий в трансляции: «Жара над Россией — все новости»

По данным синоптиков, столбики термометров поднимутся до +30, +32 °С. Местами ожидаются грозы. В центральных районах местами прогнозируется высокая пожарная опасность IV класса.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске с 18:00 (местное время) 13 июля до 19:00 15 июля объявлен режим «чёрного неба».

Читайте также: В Красноярске объявлен режим «чёрного неба»