Чита, 13 июля, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов 13 июля привился первым компонентом вакцины от коронавирусной инфекции Гам-Ковид-Вак. Об этом информирует пресс-служба правительства региона.

Правительство Забайкалья Глава Забайкалья поставил прививку от коронавируса

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«У нас есть возможность сохранять собственные жизни, жизни наших родных и близких, для этого необходимо вакцинироваться. У кого-то коронавирус протекает не очень ярко выраженно, кто-то болеет в более тяжелой форме, к сожалению, много людей умирает. Чтобы исключить эти риски для здоровья, надо ставить прививку», — пояснил глава Забайкалья.

Он добавил, что в период высокого уровня заболеваемости, люди стали более охотно вакцинироваться.

«Были некоторые перебои с поставками вакцины в регион, мы обращались в Минздрав России, я лично разговаривал с министром здравоохранения Татьяной Голиковой. Но сейчас вакцина есть, и она продолжает поступать.

Сегодня в крае — порядка семи тысяч доз вакцины, в ближайшее время мы ожидаем поступления еще около 40 тысяч доз. Поэтому сейчас вакцина доступна, всем можно ее ставить», — уточнил Александр Осипов.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае остается весьма напряжённой: на 13 июля 2021 года общее число подтверждённых случаев SARS-CoV-2 составляет сейчас 51 230, причём 307 из них обнаружили за минувшие сутки.

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