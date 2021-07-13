Ярославль, 13 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Ярославле суд прекратил уголовное дело в отношении директора коммерческой фирмы, который давал взятки заместителю директора муниципального Ленинского рынка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение суда.

City-yaroslavl.ru Ленинский рынок

Преступления совершались не ранее конца 2018 года, когда заместителем директора рынка был назначен М.В. Рыбаков. К нему обратился директор компании, которая занималась скупкой металлолома — «ЯРОСЛАВЛЬ ВТОРМА» Панин. Он предложил продать ему ненужный металл. Чтобы контракт был заключен именно с его фирмой, Панин предложил взятку.

«У Панина А.Р. возник преступный умысел на дачу взятки в значительном размере должностному лицу — заместителю директора МУП «Ленинский рынок» г. Ярославля Рыбакову М.В. за содействие в принятии положительного решения о заключении договора на поставку вторичного сырья между МУП «Ленинский рынок» г. Ярославля и ООО «ЯРОСЛАВЛЬ ВТОРМА», — говорится в решении суда.

Условия коррупционной сделки были просты. С каждого килограмма металла заместитель директора Ленинского рынка должен был получать один рубль.

Договор был заключён, деньги переводились на банковскую карту. Правда, как посчитало следствие, замдиректора никак не повлиял на заключение контракта. В его полномочия это не входило.

Как говорится в решении суда, «вышеуказанный договор поставки вторичного сырья был заключен директором МУП «Ленинский рынок» г. Ярославля Свидетель №1 по стечению обстоятельств, без какого-либо влияния на это со стороны». В связи с этим директора коммерческой фирмы обвиняли по статье «Покушение на дачу взятки». Но в этом Панин раскаялся. В связи с этим уголовное дело в отношении него было прекращено в связи с деятельным раскаянием.

Что касается замдиректора рынка, то он был уволен в августе 2019 года по собственному желанию. Об уголовном преследовании его правоохранительные органы не сообщали. А в 2020 году муниципальный рынок был продан.