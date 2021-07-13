Саранск, 13 июля, 2021, 14:37 — ИА Регнум. В Мордовии от последствий заражения коронавирусом за минувшие сутки скончались три человека. Об этом свидетельствуют данные республиканского оперативного штаба.

Saratov.gov.ru Палата Городской клинической больницы №2 перепрофилированной для лечения больных коронавирусом. Саратов

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Умерли две женщины 1941 и 1952 годов рождения, а также мужчина 1953 года рождения. Они были госпитализированы с основным диагнозом — новая коронавирусная инфекция, течение заболевания осложняла двусторонняя полисегментарная пневмония, а также хронические патологии.

Накануне среди пациентов с коронавирусом в регионе было зарегистрировано два летальных случая.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 360 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 июля в регионе выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 58 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 682 случаев. Активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2072 человека.

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