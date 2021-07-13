Саранск, 13 июля, 2021, 14:35 — ИА Регнум. В Мордовии по состоянию на 13 июля выявили 57 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне подтвердили 58 новых положительных тестов на SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 22 682 случаев, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

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За последние сутки в республике выписаны 42 человека, всего с начала пандемии выздоровели 20 250 жителей Мордовии. 360 человек скончались от коронавируса как от основной причины. Накануне скончались двое жителей республики, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано три летальных случая среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших активными носителями коронавируса в республике на данный момент являются 2072 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на утро 13 июля в инфекционных стационарах республики лечение получали 977 человек. В амбулаторном режиме медики наблюдали за состоянием 1838 человек.