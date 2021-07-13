Иркутск, 13 июля, 2021, 14:32 — ИА Регнум. В Иркутске благополучно завершилась операция по спасению маленького ребёнка, которого отец угрожал сбросить с балкона 13 этажа. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, боле двух часов он удерживал на руках голого ребенка, стоя при этом в балконном окне высотного дома.

Цитата из видео В Иркутске мужчина стоит снаружи балкона с ребёнком

Чтобы предотвратить угрозу, спасатели были вынуждены развернуть на земле «куб жизни», а также выполнить условия неадекватного мужчины, который вначале потребовал привести жену.

Когда женщина появилась, то её лицо оказалось в сплошных кровоподтёках. Она пояснила, что её избил муж и она подала заявление на развод. Женщина стала просить мужа зайти внутрь и обещала забрать заявление.

В какой-то момент мужчина попросил закурить и выпить. Когда спасатели выполнили просьбу, мужчина занёс сына в квартиру, а сам вновь попытался занять исходную позицию, но вскоре был задержан и выведен вниз.

По его словам, на такой поступок его толкнула измена жены, о которой он узнал, установив скрытую камеру в квартире. С матерью и сыном (мальчик не пострадал) сейчас работают психологи.