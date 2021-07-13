Тверь, 13 июля, 2021, 14:29 — ИА Регнум. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал высокую оценку значению и ценности так называемых больших данных, соответствующее заявление он сделал в ходе рабочей поездку в Тверь.

Никита Третьяков ИА REGNUM Михаил Мишустин

«Сбор данных позволяет сегодня совершенно по-другому строить легитимную аналитику. Данные сегодня — это нефть, золото, платина XXI века. И они со временем только дорожают. И управление и сбор данных на сегодняшний день — основа прогресса… Ведь именинно компании, которые собирают данные, являются лидерами», — заявил Мишустин во время рабочей поездки на Тверской вагоностроительный завод.

Ранее сообщалось, что Мишустин обращал внимание на высокое значение цифровизации и автоматизации экономики в ходе посещения международной промышленной выставки «Иннопром-2021» в Екатеринбурге, а также в ходе посещения Томского государственного университета