Москва, , 14:28 — REGNUM Как доказательство причастности властей ФРГ к провокации в отношении России расценили в комиссии Государственной думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России доклад Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) о якобы отравлении блогера Алексея Навального.

«Вслед за Марией Захаровой обратили внимание на странности в докладе ОЗХО, — отметил председатель комиссии Василий Пискарев. — Информация о подключении своих экспертов по запросу ФРГ к делу о якобы отравлении Навального боевым отравляющим веществом еще до момента его госпитализации в России требует официальных разъяснений. Пока же доклад ОЗХО расцениваем в качестве доказательства причастности властей ФРГ к провокации в отношении России».

Пискарев подчеркнул, что «уже около года ФРГ демонстрирует явную неготовность к сотрудничеству. Комиссия Госдумы обращалась к руководству германского Бундестага с просьбой оказать помощь в проведении расследования. Но внятного ответа от председателя Бундестага Вольфганга Шойбле мы так и не получили. Налицо продолжительная пропагандистская кампания, осуществляемая с целью введения санкций против России, в связи с чем данный вопрос остается в повестке комиссии».

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