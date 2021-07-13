Санкт-Петербург, 13 июля, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Спасательное ведомство предупредило петербуржцев и гостей Северной столицы об аномальной жаре в ближайшие три дня, с 14 по 16 июля. Специальное предупреждение 13 июля выпустило ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Дарья Драй ИА REGNUM Литейный мост

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По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 14−16 июля в регионе сохранится аномально жаркая погода с отклонением среднесуточной температуры воздуха от климатической нормы на 7−10 градусов.

В среду, 14 июля, днём в Петербурге будет +32…+34 градуса. В четверг, 15 июля, жара едва ослабнет, будет +31…+33 градуса в дневные часы. В пятницу, 16 июля, днём ожидается +28…+30 градусов.