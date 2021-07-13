Киев, , 14:28 — REGNUM Продление домашнего ареста главе политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народному депутату Виктору Медведчуку — это грубое нарушение закона со стороны власти.

Такое мнение в эфире телеканала «Первый независимый» выразил сегодня, 13 июля, народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

Депутат подчеркнул, что дело Медведчука очевидно для всех является политически мотивированным, направленным исключительно на расправу с политическим оппонентом.

«Ничего другого с этим делом нет. Власть пытается расправиться с Виктором Медведчуком, не дать ему возможности участвовать в активной политической жизни. Власть хочет выдавить его из Украины… Власть сделала все, чтобы Медведчук вынужден был выехать из Украины, спасаясь от незаконного уголовного преследования. И все, что происходит сегодня по этому уголовному делу, является продолжением преступной политики по расправам с политическими оппонентами», — отметил он.

Что касается процессуальной стороны этого дела, напомнил Кузьмин, прокуратура пропустила сроки обращения в суд для продления меры пресечения в виде домашнего ареста.

«Если прокуратура не обращается в установленный законом срок или пропускает этот срок и обращается в срок менее чем за десять дней, это дает право суду отказать прокуратуре в их ходатайстве о продлении сроков и вернуть материалы прокурору, прекратив производство по делу», — заявил депутат.

По словам Кузьмина, «Оппозиционная платформа — За жизнь» предполагала, что в дальнейшем по делу прокуратура, вступив в сговор с судом, попытается незаконным способом продлить меру пресечения Медведчуку, что в итоге и произошло. Резюмируя, он заявил, что принятое решение — явное и грубое нарушение как со стороны прокуратуры, так и со стороны суда.

ИА REGNUM напоминает, что 9 июля Печерский районный суд Киева продлил Медведчуку, обвиняемому властями в государственной измене, меру пресечения в виде домашнего ареста до 7 сентября. Сам политик заявил, что это решение незаконное и принято со множеством процедурных нарушений, поэтому в ближайшее время оно будет оспорено.