Брюссель, , 14:27 — REGNUM Группу технических специалистов Евросоюза, которые работают в Афганистане, выводить из страны пока не будут. Об этом представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано заявил 13 июля на брифинге в Брюсселе.

«Мы не намерены выводить наших специалистов, работающих в Афганистане в рамках программ развития», — сказал Стано.

Так он ответил на вопрос о безопасности граждан европейских стран в Афганистане в условиях, когда США и страны НАТО выводят оттуда свой воинский контингент, а движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), напротив, активнее действует.

Как сообщало ИА REGNUM, обстановка в Афганистане обострилась на фоне вывода американских войск. Так, движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) потребовало полного вывода из страны турецких военных.

Читайте также: Талибы (организация запрещена в РФ) пригрозили Анкаре войной