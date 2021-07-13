Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Каждый губернатор в США должен отказаться от денег, которые выделяет министерство образования на поддержку преподавания в американских школах критической расовой теории. Об этом заявила бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли 12 июля в эфире Fox News, сообщает New York Post.

«губернаторы могут это решить. Они решают, какие деньги взять у министерства образования», — подчеркнула Хейли. — Не берите эти деньги. Это окажет долгосрочное воздействие на наших детей».

В апреле министерство опубликовало текст предлагаемого правила, устанавливающего приоритетность грантов на программы американской истории и гражданского общества, в которых «учитываются расово, этнически, культурно и лингвистически различные точки зрения».

Критики утверждают, что предлагаемое правило поощряет преподавание критической расовой теории, которая утверждает, что расизм и превосходство белых лежат в основе американских законов и институтов. Родители и законодатели, выступающие против преподавания критической расовой теории в начальных и средних школах, утверждают, что это побуждает детей смотреть друг на друга с точки зрения жестких расовых рамок.

Хейли, которая при бывшем президента Дональде Трампе занимала пост посла США в ООН, губернаторы должны отказаться от средств, выделяемых на продвижение критической расовой теории.

«Подумайте о пятилетнем ребенке, который идет в детский сад и ничего не знает о цвете [кожи]», — подчеркнула она. — Если он белый, ему говорят, что он плохой. Если он смуглый или черный, ему говорят, что он никогда ничего не добьется и всегда будет жертвой. Это вредно для благополучия наших детей».

Затем бывший посол вспомнила, как она воспитывалась в семье иммигрантов из Индии в Южной Каролине. По ее словам, ее мать всегда призывала демонстрировать то, как Хейли, которая из семьи выходцев из коренных народов США, схожа с окружающими ее детьми, а не то, чем она отличалась.