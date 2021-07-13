Вашингтон, 13 июля 2021, 14:21 — REGNUM Каждый губернатор в США должен отказаться от денег, которые выделяет министерство образования на поддержку преподавания в американских школах критической расовой теории. Об этом заявила бывший губернатор Южной Каролины Никки Хейли 12 июля в эфире Fox News, сообщает New York Post.
В апреле министерство опубликовало текст предлагаемого правила, устанавливающего приоритетность грантов на программы американской истории и гражданского общества, в которых «учитываются расово, этнически, культурно и лингвистически различные точки зрения».
Критики утверждают, что предлагаемое правило поощряет преподавание критической расовой теории, которая утверждает, что расизм и превосходство белых лежат в основе американских законов и институтов. Родители и законодатели, выступающие против преподавания критической расовой теории в начальных и средних школах, утверждают, что это побуждает детей смотреть друг на друга с точки зрения жестких расовых рамок.
Хейли, которая при бывшем президента Дональде Трампе занимала пост посла США в ООН, губернаторы должны отказаться от средств, выделяемых на продвижение критической расовой теории.
Затем бывший посол вспомнила, как она воспитывалась в семье иммигрантов из Индии в Южной Каролине. По ее словам, ее мать всегда призывала демонстрировать то, как Хейли, которая из семьи выходцев из коренных народов США, схожа с окружающими ее детьми, а не то, чем она отличалась.