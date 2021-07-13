Москва, , 14:17 — REGNUM Возможность поучаствовать в формировании политики в сфере образования в течение следующих пяти лет назвала одной из причин решения пойти на выборы в Государственную думу РФ от партии «Единая Россия» сопредседатель центрального штаба ОНФ, руководитель образовательного центра «Сириус», член президиума Совета при президенте РФ по науке и образованию Елена Шмелева. «Это — удивительный уровень доверия и ответственности, когда ты становишься лицом в списке лидеров «Единой России», — заявила Шмелева в эфире в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».Партия, уверена она, позволит перенести многие инициативы в сфере образования на законодательный уровень. «Это значит, что ты можешь сформировать во многом политику в сфере образования в течение следующих пяти лет. Уверена, что благодаря моему статусу мы соберем инициативы в сфере образования в народную программу «Единой России», — отметила Елена Шмелева, которая входит в пятерку лидеров списка партии на выборах в Госдуму.