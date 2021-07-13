Москва, , 14:17 — REGNUM Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирака Бархаму Салеху в связи с пожаром в больнице в городе Насирия, в результате которого погибли 90 человек. Об этом 13 июля сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар вспыхнул внутри изолятора для людей, инфицированных коронавирусом, в больнице имама аль-Хусейна в южной провинции Ирака Ди Кар вечером 12 июля.

Причиной пожара, по некоторым данным, стал взрыв кислородных баллонов. Расследование причин трагедии займётся специальная комиссия.