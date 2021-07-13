Казань, 13 июля, 2021, 14:21 — ИА Регнум. В Татарии в отношении руководства общества с ограниченной ответственностью «Фирма Саман» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере»), сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

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По материалам дела, в период с 2016 по 2019 годы руководство фирмы, путем внесения в налоговые декларации и иные документы, заведомо ложных сведений в том числе о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами, уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 479 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии фальшивые сведения, указанные в налоговых декларациях за несколько лет, позволили фирме уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 46 млн рублей.

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