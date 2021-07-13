В Томской области за сутки выявили почти 90 носителей коронавируса
Томск, 13 июля, 2021, 14:13 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Томской области подтверждено 87 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 13 июля в оперштабе региона.
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За весь период пандемии в Томской области выявили 35 116 носителей SARS-CoV-2. От COVID-19 вылечился 32 951 житель региона, в том числе 17 — за последние сутки.
Как сообщало ИА REGNUM, 12 июля коронавирусную инфекцию диагностировали у 78 томичей, выздоровели 12 человек.