Бокситогорск, Ленинградская область, 13 июля, 2021, 14:17 — ИА Регнум. На федеральной трассе А-114 (Вологда — Тихвин — автомобильная дорога Р-21 «Кола») в Ленинградской области из-за ДТП перекрыто движение. В Бокситогорском районе Ленобласти столкнулись грузовой и легковой автомобили, погибли два человека. Об этом 13 июля сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Очевидец На трассе «Кола» в Ленобласти из-за смертельного ДТП перекрыто движение

По предварительной информации, ДТП произошло на 386 км трассы «Кола» в 13:20 мск. Участниками ДТП стали грузовой и легковой автомобили. Имеется информация о двоих погибших.

«В Бокситогорском районе Ленинградской области полностью перекрыто движение транспорта в связи с ДТП. Объезд возможен через город Пикалёво», — уточнили в ведомстве.

На месте происшествия находятся сотрудники обслуживающей дорогу подрядной организации, скорая помощь, сотрудники МЧС. Из-за ДТП на месте образовался затор в обе стороны, в сторону Петербурга — около 2 км, а от города, в сторону поселка Совхозный — около 4 км.