Исламабад, , 14:11 — REGNUM Посольство Индонезии в Исламабаде активизирует продвижение индонезийских продуктов в разгар пандемии путем проведения деловых встреч индонезийских и пакистанских предпринимателей малого и среднего бизнеса, сообщает Antara.

В мероприятии приняли участие десять малых и средних индонезийских предприятий.

Стороны согласились продолжать развивать торговое и инвестиционное сотрудничество. Индонезия рассматривает Пакистан как возможность выхода на динамично развивающиеся Южный, Центральный и Китайские рынки.

В целях расширения экономических и торговых отношений Индонезия и Пакистан ведут переговоры о заключении соглашения о торговле.