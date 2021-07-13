Москва, 13 июля, 2021, 14:11 — ИА Регнум. Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о благоустройстве территории возле Рижского вокзала. Об этом 13 июля сообщает официальный сайт мэра и правительства столицы.

Василий Иванов ИА REGNUM Работы по благоустройству

Площадь работ превысит 70 гектаров. На базе вокзала планируется создание крупного транспортно-пересадочного узла, который объединит Калужско-Рижскую и Большую кольцевую линии метро, а также три линии Московских центральных диаметров.

Планируется построить новую железнодорожную платформу Рижская с конкорсом, на подходах оборудуют пешеходные дорожки, а также реконструируют 2-ю Мытищинскую улицу. Кроме того, готовится появление велосипедных парковок и стоянок такси, озеленение, обустройство ливневой канализации и наружного освещения.