Красноярск, 13 июля, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Режим «чёрного неба» объявлен в Красноярске с 18:00 (местное время) 13 июля до 19:00 15 июля.

Gornovosti.ru Смог в Красноярске

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Как сообщили ИА REGNUM в Среднесибирском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в указанный период в Красноярске ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в воздухе.

Объявляются неблагоприятные метеоусловия (НМУ) первой степени опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, до этого режим «чёрного неба» действовал в Красноярске с 5 по 6 июля.