Калуга, 13 июля, 2021, 14:54 — ИА Регнум. На территории Калужской области за первое полугодие 2021 года погибли 26 человек в ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения. В июне произошло снижение погибших в таких ДТП на 33,8%, а количество раненых снизилось на 43,8%. Об этом 13 июля сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на материалы межведомственной рабочей группы, где обсуждались вопросы реализации пилотного проекта, направленного на предупреждение смертности населения в ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

В рамках межведомственной работы по реализации проекта владельцами автомобильных дорог проводится обследование потенциально опасных участков. Ведется установка дублирующих дорожных знаков 3.20 «Обгон запрещен» и приведение горизонтальной (осевой) дорожной разметки в соответствие с существующими дорожными условиями. На двух наиболее протяженных региональных автодорогах с высокой интенсивностью движения, Калуга — Медынь и Калуга — Ферзиково — Таруса — Серпухов, завершена работа по установке дорожных знаков «Обгон запрещен». Установлено более 200 знаков. На дорогах регионального и межмуниципального значения укреплены обочины. На участке автодороги Калуга — Медынь для разделения встречных потоков установлено осевое тросовое ограждение. Для фиксации административных правонарушений организована работа передвижных комплексов фото‑ и видеофиксации «Стрелка». К участию в проекте приглашены жители области. В частности, объявлен конкурс на создание слогана, который станет основным на время проведения кампании, а также макет дорожного знака, предупреждающего от опасного поведения на дороге и выезда на встречную полосу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Владимир Путин поручил правительству России сократить смертность на дорогах. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна сократиться в 3,5 раза от уровня 2017 года, то есть не превышать 4 погибших на 100 тысяч населения. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки. Решение о включении Калужской области в пилотный проект по снижению смертности в ДТП, совершенными по вине водителей, выехавших на полосу встречного движения, принято комиссией, возглавляемой заместителем председателя правительства России Маратом Хуснуллиным.