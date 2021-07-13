Вашингтон, , 13:58 — REGNUM Если политика той или иной страны расходится с позицией Вашингтона, то это воспринимается США в качестве «унижения», в таком подходе любой психоаналитик усмотрит признаки как закомплексованности, так и мании величия, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 13 июля, комментируя публикацию Bloomberg.

Меркель Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщалось ранее, американский публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg написал, что канцлер Германии Ангела Меркель, поддержав строительство «Северного потока — 2», «унизила» президента США Джозефа Байдена.

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« В предпринятой изданием Bloomberg попытке опорочить канцлера Меркель наглядно проявились наглость и одновременно ущербность американского взгляда на мировую политику. Американцы оценивают лидеров других стран по принципу «подводят» они США или не подводят. Если же политика той или иной страны расходится с позицией Вашингтона, то это воспринимается в качестве «унижения». Мне кажется, что в таком подходе любой психоаналитик усмотрит признаки и закомплексованности, и мании величия.

В случае с позицией канцлера ФРГ Меркель по «Северному потоку — 2» о «пренебрежительном» отношении к США речи не идёт — речь идёт о недопущении пренебрежительного отношения США, союзника Германии, к интересам Германии, причем к её интересам как у неё дома, так и в Европе, то есть там, где расположена она, а не США. Америка далеко, и то, что она хочет пичкать Германию и Европу своим дорогим и некачественным газом вместо дешёвого и хорошего российского вовсе не должно восприниматься в Берлине на ура.

В своей позиции по СП-2 Меркель защищает интересы своей страны и своих граждан, и это никак не может стать «пятном на её репутации». Мне уже приходилось это говорить и повторю это ещё раз: позиция канцлера Меркель по «Северному потоку — 2» станет бриллиантом в её политическом венце. Она останется в истории как государственный деятель, последовательно стоявший на страже интересов своей страны.

У Меркель были свои ошибки, и крупнейшей из них стала бездумная и вредная для Германии поддержка госпереворота 2014 года на Украине и неонацистского режима этой страны. Но эту ошибку, хотя бы частично, думаю, она ещё успеет исправить.

Что же до «Северного потока — 2», то это проект на десятилетия, он продолжит работать на благо немецкой экономики и комфорта немцев и тогда, когда США в качестве мирового жандарма канут в Лету, а след их европейских марионеток простынет.